Zadzwonił na numer alarmowy: zabiłem swoją żonę, a ciało wrzuciłem do rzeki

W Puławach osiedla toną w mroku. Według prezydenta to nakaz ustawowy

Jak wynika z poradnika do ustawy, który opublikował resort klimatu i środowiska, nowy obowiązek oszczędzania 10 procent energii nie dotyczy oświetlenia ulicznego. Czy zatem jest szansa na to, że puławskie latarnie w nocy znów zaczną świecić? Do ich uruchomienia prezydenta zachęcają radni.