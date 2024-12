Azyl dla Romanowskiego na Węgrzech. Jest reakcja polskiego MSZ

W sobotę Padwa Zamość i AZS AWF Biała Podlaska rozpoczynają rundę rewanżową

Pierwsi na boisko wybiegną szczypiorniści AZS AWF Biała Podlaska. Akademicy zaprezentują się o godzinie 17 kibicom w Wągrowcu przeciwko miejscowej Nielbie. Goście mają okazję do zrewanżowania się za pierwszy występ. Bialczanie nie mieli szczęścia na inaugurację przegrywając u siebie z Nielbą 23:24. Do przerwy to jednak miejscowi prowadzili 14:9.