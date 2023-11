Black Friday 2023. Co kupimy i ile wydamy?

Kiedyś tylko Black Friday, a teraz również i Cyber Monday. Miłośnicy zakupów dobrze znają te terminy, które przyszły do nas z Ameryki. W Polsce, już od kilku lat sklepy wykorzystują to, by przyciągnąć klientów. Podobnie będzie w tym roku, w piątek 24 listopada i w poniedziałek 27 listopada szykuje się zakupowy szał, bo aż dwie trzecie rodaków ma zamiar skorzystać z wyprzedaży.

Jak wynika z badań firmy Strategy& Polska, pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej Polacy planują wydać o 5 proc. więcej niż w 2022 roku. Przeciętnie portfel w Black Friday będzie chudszy o 1000 zł, podczas gdy w Europie ta kwota wynosi średnio 20 proc. więcej.

„Zainteresowanie Black Friday w Polsce wzrasta z roku na rok i zbliża się do średniej europejskiej​. Na tle innych państw europejskich Polacy wyróżniają się dużym stopniem świadomości i potrafią ocenić czy rzeczywiście spotykają się z atrakcyjną ofertą​ zakupową”– podają autorzy badania.

W naszym kraju, tradycyjnie wśród planowanych zakupów dominują​: odzież (41 proc.), elektronika (33 proc.) oraz prezenty (zdrowie i uroda – 24 proc. , książki – 18 proc. oraz zabawki – 17 proc.).

​Na tle Europy Zachodniej Polska wyróżnia się większym zainteresowaniem kategoriami powiązanymi ze zdrowiem i urodą (24 proc. w Polsce wobec 20 proc. w Europie). Klienci, którzy deklarują mniejsze zainteresowanie Black Friday wśród powodów wymieniają brak lub mniej pieniędzy (41 proc.), a 23 proc. wskazuje na chęć redukcji ilości posiadanych przedmiotów.