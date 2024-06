Burze, opady i wzrost stanu wody. IMGW wydaje alerty

Po godzinie 9 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podwyższył alerty pogodowe dla części województwa lubelskiego. Ostrzeżenie II stopnia przed burzami obowiązuje od godziny 9.20 do godziny 22 w powiecie ryckim.

Podniesiono takze alert dotyczący silnego deszczu z towarzyszącymi burzami dla województwa lubelskiego.

- Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 60 mm do 90 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad - czytamy w komunikacie.

Ostrzeżenia pomarańczowe (II stopnia) przed silnym deszczem z burzami już od godziny 9 we wtorek (4 czerwca) wydano dla powiatów:

biłgorajskiego

janowskiego

krasnostawskiego

kraśnickiego

lubelskiego

Lublina

opolskiego

puławskiego

świdnickiego

tomaszowskiego

zamojskiego

Zamościa.

- Podniesienie stopnia ostrzeżenia ze względu na wyższe sumy opadów - czytamy w uzasadniemiu komunikatu.

Ostrzeżenie hydrologiczne dotyczy zlewnii Wieprza, Kurówki oraz Bugu po Krzyczew.

- W obszarach występowania prognozowanych intensywnych opadów deszczu (punktowo także burzowych) spodziewane są wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne. W miejscach wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych – czytamy w komunikacie.

Prawdopodobieństwo wystąpienia oszacowano na 70 procent.

Alert pierwszego stopnia o burzach wydano dla powiatów: bialskiego, Białej Podlaskiej, lubartowskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, ryckiego i włodawskiego.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad – czytamy.

Ostrzeżenie obowiązuje dziś od godz. 9 do 22. Prawdopodobieństwo oszacowano na 80 procent.

Kolejny alert pierwszego stopnia o silnym deszczu z burzami z prawdopodobieństwem 80 proc. wydano dla powiatów:

- Chełm

- chełmski

- hrubieszowski

- krasnostawski

- lubelski

- Lublin

- łęczyński

- puławski

- świdnicki

- tomaszowski

- zamojski

- Zamość

Do godziny 20 dnia 4 czerwca prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 40 mm do 60 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 65 km/h. Możliwy jest również grad.

Wyższy, drugi stopień zagrożenia wydano dla powiatów biłgorajskiego, janowskiego, kraśnickiego i opolskiego.

- Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym.

Wysokość opadu miejscami od 60 mm do 80 mm, lokalnie skumulowane sumy opadów do 90 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad – alarmuje IMGW.

Ostrzeżenie obowiązuje 4 czerwca do godz. 22. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska to 80 procent.