Matura 2023. Czy zdasz egzamin z języka polskiego? Pierwsze pytania mogą być bardzo trudne

Wartości, misja, wizja. Budowanie silnego wizerunku marki

Dobrej jakości produkty czy środki zainwestowane w reklamę nie są gwarantem zbudowania silnego wizerunku firmy. Jest on jednak niezbędny po to, by przedsiębiorstwo nie tylko przynosiło realne zyski, lecz także by klienci byli lojalni wobec marki. Sam proces związany z budowaniem wizerunku nie jest prosty i szybki. Wymaga pracy i zaangażowania. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, zapoznaj się z poniższym wpisem. Zapraszamy!