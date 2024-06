Festiwal palce lizać! Wiemy, kto wygrał finał regionalny 23. edycji konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów

Zjeżdżalnia nad zalewem parzy. Trzeba ją jakoś schłodzić

Nie trzeba zbyt wielkiej wiedzy technicznej i dyplomów politechniki, żeby wiedzieć, że jeżeli instaluje się blaszaną ślizgawkę „na patelni”, na plaży, to to się będzie nagrzewało i podczas upałów ta zjeżdżalnia nie będzie nadawała się do użytku – grzmiała na ostatniej sesji radna Agnieszka Klimczuk.