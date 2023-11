Ile oni zarabiają? Zaglądamy do portfeli lubelskich posłów

Zarobki polityków nie są tajemnicą. Każdy poseł zobowiązany jest do złożenia oświadczenia majątkowego. Każdego roku, do 30 kwietnia politycy muszą złożyć do marszałka Sejmu oświadczenie majątkowe wykazujące dochód do 31 grudnia zeszłego roku lub na zakończenie kadencji. Takie składanie oświadczeń majątkowych pozwala na śledzenie tempa wzbogacenia się polityków i ma zapobiegać korupcji. Oświadczenia te są jawne i każdy obywatel może je zobaczyć. Polacy mają dostęp do zgromadzonych oszczędności, posiadanego mienia, gruntów oraz wynagrodzenia.

Przedstawiamy naszym Czytelnikom majątki posłów IX kadencji czyli tej, która już się kończy. Przejrzeliśmy jakimi jeżdżą samochodami, ile mają oszczędności, czy mają kredyty oraz jakie nieruchomości posiadają. Dane pochodzą z oświadczeń majątkowych złożonych na koniec kadencji, czyli przełom sierpnia i września. Zobacz w galerii jakie miliony mają politycy.