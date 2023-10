Ilu katolików chodzi do kościoła? Dzisiaj to policzą

0 A A

Sonda: Czy chodzisz w niedzielę do kościoła? Liczba głosów: 279 Tak, w każdą niedzielę

Nie

Tak, ale nie w każdą niedzielę Zagłosuj

Dzisiaj we wszystkich parafiach w kraju odbywa się doroczne liczenie wiernych. Zbierane są dane dotyczące m.in. uczestnictwa we mszy świętej, czy przystępowania do komunii świętej.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować