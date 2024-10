IV Lubelskie Forum Turystyki tuż-tuż. Można zapisać się na warsztaty z AI i nie tylko

– IV Lubelskie Forum Turystyki ma na celu zbudowanie przestrzeni, służącej do wymieniania się pomysłami i inspiracjami, które mają podnosić standardy i rozwijać turystykę. To ważna platforma do rozmów i wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi sektorami: samorządowego, branży hotelarskiej, biur podróży czy organizacji turystycznych. Chcemy, żeby województwo lubelskie stawało się dla innych regionów wzorem, jak można pozytywnie wykorzystać potencjał turystyczny – mówił podczas poniedziałkowej konferencji zapowiadającej wydarzenie Jarosław Kwasek, członek Zarządu Województwa Lubelskiego.