Ten spektakl Teatru Osterwy zdobył świetne relacje. Teraz rusza w teren

„Jeanne” to olśniewająca tragikomedia ludzka o wszystkim, co stanowi istotę życia: o ludzkich pragnieniach, tęsknotach i uczuciach. To przedstawienie o intymnym świecie samotności, wykluczenia i bólu, ukrywanym pod pozorem obojętności i dystansu. I o sile teatru, w którym spotkanie z widzem rodzi wspólnotę poszukującą sensu i wypatrując nadziei o słodko-gorzkim smaku.

Jeanne, emerytowana sekretarka, osierocona przez rodzinę i opuszczona przez przyjaciół, żyje w samotności, pielęgnując nagromadzone przez lata urazy. Przekształciła swoje mieszkanie w fortecę, w której spędza dni na przeglądaniu czasopism i szpiegowaniu sąsiadów. Kiedy lokalna polityk w trakcie kampanii wyborczej ogłasza akcję międzypokoleniowej pomocy, niechętnie zgadza się wziąć w niej udział. I tak każdego dnia Marin, małomówny i prostolinijny młody człowiek, przynosi jej posiłki. Między dwojgiem ludzi, których pozornie wszystko dzieli, zawiązuje się skomplikowana relacja. Bardzo szybko Jeanne i Marin rozpoznają w sobie wspólne dążenia. Zaczynają się rozumieć, wspierać, a być może nawet kochać.

Żeby umożliwić mieszkańcom województwa lubelskiego obejrzenie poruszającego serca przedstawienia, „Jeanne” oglądać będzie można teraz w ramach Sceny Reduta.

„Jeanne” wystawiona zostanie:

w czwartek, 30 listopada o godz. 18:00 w Zamojskim Domu Kultury;

w piątek, 1 grudnia o godz. 19:00 w Janowskim Ośrodku Kultury;

w sobotę, 2 grudnia o godz. 18:00 w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku;

w niedzielę, 3 grudnia o godz. 18:00 w Hrubieszowskim Domu Kultury;

we wtorek, 5 grudnia o godz. 19:00 w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury.

Scena Reduta współfinansowana jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.