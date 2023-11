"Kupuję chleb i go mrożę". Ponad 1,8 mln Polaków żyje w ubóstwie

1,8 mln Polaków nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. A w związku z inflacją i wzrostem cen 4 na 5 Polaków kupuje mniej lub zdecydowanie taniej. Życie w skrajnej biedzie to konieczność przeżycia za 753,92 zł dla gospodarstw jednoosobowych i 670,15 zł miesięcznie na członka rodziny w gospodarstwie wieloosobowym. A to oznacza, że dzienny budżet w takich domach to niewiele ponad 20 zł.

W Polsce żyją ludzie, dla których każdy paragon jest paragonem grozy. Leki, podstawowa żywność, ubrania, środki higieniczne. To produkty pierwszej potrzeby, które są dla nich dobrem luksusowym.

Raport pokazuje, że 41 proc. gospodarstw domowych w Polsce nie jest w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb biologicznych i społecznych. Wskaźnik ten wzrasta aż do 48 proc. w przypadku, gdy jeden z członków rodziny jest osobą z niepełnosprawnością.

Rodziny włączone do Szlachetnej Paczki w 2022 roku dysponowały średnio kwotą 436 zł na osobę, czyli 14 zł na dzień.

– Kupuję chleb i go mrożę. Wyciągam skibkę, gdy jestem naprawdę głodna. W końcu przychodzi taki dzień, że w portfelu zostaje złotówka, a do końca miesiąca jeszcze dwa tygodnie. Mówię sobie wtedy, że to tylko złotówka i aż złotówka – opowiada w badaniu pani Maria. Żeby nie czuć głodu często spaceruje i czyta książki. Pani Maria chciałaby obudzić się któregoś dnia, nie zadając sobie pytania: kupić dziś leki czy zjeść? Wolontariuszy Szlachetnej Paczki prosiła o jedzenie i ubrania. Schudła tak bardzo, że wszystko na niej wisi, więc trudno jej się ogrzać.

Poza tym, z badania wynika, że wydarzenia minionych trzech lat zbierają teraz swoje opóźnione żniwo w wielu polskich domach. 3 proc. Polaków nie stać na podstawowe zakupy. Mięsa, ryb i owoców nie kupuje 5 proc. Wykupienie leków na receptę stanowi problem nie do przeskoczenia dla 8 proc. Polaków.

Poza tym, aż 7 proc. populacji naszego kraju nie stać na bieżące opłaty za media, a 8 proc. ma problemy z regulowaniem czynszu.

Obecnie trwa 23. edycja Szlachetnej Paczki. Do 15 grudnia można wybrać rodzinę, dla której przygotuje się pomoc. Weekend Cudów, w trakcie którego wszystkie Szlachetne Paczki trafią do potrzebujących odbędzie się 16 i 17 grudnia.