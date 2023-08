Polonia z całego świata poznaje Kazimierz Dolny. Młodzież nad Wisłę zaprosił KUL

– Bardzo podobały mi się zajęcia, na których dowiedziałem się więcej o miejscu pochodzenia mojej rodziny w Polsce – mówi Nikodem z Anglii. – Najfajniejsze jest to, że wszyscy tutaj mamy coś wspólnego z Polską i podczas zajęć możemy się dowiedzieć tak wielu nowych ciekawych rzeczy o Polsce. Z kolei Amina, również z Anglii, najbardziej ceni sobie możliwość rozmawiania po polsku. – Nie mam wielu okazji do mówienia po polsku, a tu mówimy cały czas i to jest super. Będąc tutaj widzę jak Polska jest piękna! Chcę tu wrócić, żeby odwiedzić też inne miejsca w naszym kraju – podkreśla.