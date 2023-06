Lubelskie: Prognoza pogody na pierwszy dzień lata

Do Polski napływa gorące, zwrotnikowe powietrze znad północno-zachodniej Afryki. Za jego sprawą temperatura w wielu regionach kraju przekroczy 30 stopni Celsjusza. Upałowi towarzyszyć będą burze, które lokalnie mogą być gwałtowne. Miejscami pojawi się też grad.



W środę na krańcach wschodnich kraju dopisze pogodna aura. W pozostałych regionach wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże, kłębiaste z przelotnymi opadami deszczu o sumie 5-25 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami pojawią się burze, szczególnie w pasie od Zatoki Gdańskiej i Kaszub, przez centrum kraju, po Śląsk i Małopolskę. Zjawiskom towarzyszyć będzie opad gradu i ulewny deszcz rzędu 40 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 28 stopni Celsjusza na Warmii, Suwalszczyźnie i Lubelszczyźnie, przez 31 st. C w centrum kraju, do 32 st. C w Małopolsce. Powieje zachodni i południowy, słaby i umiarkowany, w burzach silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 70-90 kilometrów na godzinę.



Czwartek upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia kłębiastego, na wschodzie i południu kraju wzrastającego do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 5-25 l/mkw. Miejscami zagrzmi. W burzach będzie padał ulewny deszcz o sumie 40 l/mkw., sypnie też gradem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 26 st. C na północnym wschodzie, przez 29 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie wiał z kierunków południowych, tylko na zachodzie z północy, będzie słaby i umiarkowany. W burzach okaże się silny, osiągnie prędkość do 70-90 km/h.



Piątek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Prognozuje się przemieszczające się od zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu do 5-25 l/mkw. oraz burze. Podczas wyładowań spadnie grad i ulewny deszcz rzędu 40 l/mkw., szczególnie na wschodzie Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 27 st. C w centrum kraju, do 29 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowy i zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny wiatr, który w porywach osiągnie do 70-90 km/h.