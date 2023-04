Lublin i Chełm otrzymały tytuł Miast Ratowników od Wołodymira Zełenskiego

Tytuł Miasto Ratownik ustanowił w ubiegłym roku Wołodymyr Zełenski, jako symboliczne podziękowanie dla miast partnerskich, które są zaangażowane w niesienie pomocy Ukrainie i jej obywatelom w związku ze zbrojną inwazją Rosji.

– Dziękuję w imieniu mieszkańców i mieszkanek miasta, a także wolontariuszy i wolontariuszek za ten piękny gest – napisał na swoim facebooku prezydent Lublina Krzysztof Żuk. – Pomoc dla Ukrainy ma dla mnie twarz Pani Oleny, która przyjechała tu z dwójką synów, na skutek uderzenia rakiety mogli stracić oczy, ale lubelscy okuliści uratowali im wzrok. Ma twarz Wiktoriji, która od wielu miesięcy aktywnie działa na rzecz swoich rodaków organizując różnego rodzaju wsparcie. Ma twarz Oksany, która przyjechała do Lublina w ostatniej chwili przed porodem i wymagała pilnej pomocy specjalistycznej, by jej i dziecku nic się nie stało. To też twarze tysięcy dzieci, kobiet i mężczyzn, którym pomogliśmy. To twarze tysięcy wolontariuszy i wolontariuszek, którzy w kilka godzin po pierwszych atakach byli już w gotowości, by pomagać, by otworzyć drzwi swoich domów dla nieznajomych.

To nie pierwsze wyróżnienie przyznane Lublinowi za pomoc objętej wojną Ukrainie. W grudniu 2022 r. Krzysztof Żuk oraz przedstawiciele Biura Centrum Współpracy Międzynarodowej otrzymali odznaki „Za pomoc wojsku” przyznawane przez Wałerija Załużnego, Naczelnego Wodza Sił Zbrojnych Ukrainy. Odznaczenia wręczono za zaangażowanie w udzielanie pomocy humanitarnej Ukrainie.

Tytył Miasto Ratownik odebrał też prezydent Chełma Jakub Banaszek.

– To dla mieszkańców Chełma wyjątkowe wyróżnienie – za wszystkie gesty, za dobre serca, bezinteresowna pomoc, solidarność z Ukraina. Jestem dumny i wzruszony, że mogłem ją w Waszym imieniu odebrać – napisał w swoim profilu społecznościowym. – W imieniu nas wszystkich, wręczyłem Panu Prezydentowi ikonę Matki Boskiej Chełmskiej, która jest ważna dla obu naszych narodów.

Podczas wręczania wyróżnień premier Morawiecki powiedział: – Nie wiadomo, jakie wyzwania są jeszcze przed nami, bo ukraińscy żołnierze dzielnie i niezwykle bohatersko walczą na linii frontu za wolność Ukrainy, za bezpieczną Polskę i Europę.

Tytułem Miasta Ratownik odznaczone zostały też Rzeszów i Przemyśl.

W 2022 r. w Lublinie przejazdem zatrzymało sie ponad 2 mln uchodźców, a około 165 tys. mieszkańców Ukrainy spędziło w Lublinie przynajmniej jedną noc. Szacuje się, że w momencie ich największego napływu na terenie miasta przebywało ponad 68 tys. ukraińskich obywateli.