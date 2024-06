Nad Jeziorem Białym nie zabrakło słońca, czystej wody i dobrej zabawy

O tym, że Okuninka nad Jeziorem Białym to doskonałe miejsce dla miłośników wodnych szaleństw, wędkowania, wypoczynku i rozrywki nie trzeba nikogo przekonywać. Od lat to jedno z najpopularniejszych miejsc letniego wypoczynku nie tylko mieszkańców naszego regionu, ale i z całej Polski. W sobotę gro turystów i plażowiczów, którzy uczestniczyli w naszych konkursach, grach i zabawach stanowili, ci którzy postanowili przyjechać nad Białe z Mazowieckiego i Podlaskiego.

– Tu jest pięknie, przyjeżdżamy już od kilku lat – mówiła pani Marta z Wołomina, która do Okuninki wybrała się z rodziną. – Z Białegostoku nad Białe mamy nieco ponad 200 km, a nad Bałtyk już 500 km. Czysta, ciepła woda, piaszczyste plaże, ceny niższe niż nad morzem i mnóstwo atrakcji – zachwalał z kolei pan Maciej, który do Okuninki przyjechał z kolegami na… wieczór kawalerski.

O dodatkowe atrakcje nad Jeziorem Białym zadbaliśmy i my podczas sobotniej inauguracji naszej akcji „Spotkajmy się nad wodą”, której partnerami są Województwo Lubelskie – Lubelskie Smakuj życie!, KU AZS UMCS Lublin oraz Radio ESKA. W Okunince wspierali nas także przedstawiciele lokalnych samorządów: starosta włodawski Mariusz Zańko i Powiat Włodawski, burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński i Miasto Włodawa oraz wójt Dariusz Semeniuk i Gmina Włodawa.

W licznych konkursach i zawodach sportowo-rekreacyjnych m.in. Bumper Ball i przeciąganiu liny, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, do zdobycia były od naszej redakcji letnie akcesoria przydatne na plaży – piłki plażowe, kółka do pływania dla dzieci, okulary przeciwsłoneczne oraz torby. Wypożyczalnia sprzętu „U Drwala” zadbała o karnety na rowery wodne, deski SUP i kajaki. Do zdobycia były wejściówki do dyskoteki „U Drwala” na imprezę, vouchery do restauracji „U Drwala na pizzę, danie dnia, zestawy sushi i drwalowego grilla. Doskonałą pizzę z pieca opalanego drewnem dla uczestników naszej zabawy przygotowała także Trattoria Don Leone (tel. 781 811 088), serwująca również makarony, oryginalną kuchnię chińską i dania kuchni polskiej.

Voucher na lot widokowy motoparalotnią z rekordzistą świata w lataniu na odległość Mirosławem Dylem (www.loty-husarofly.pl, 729 913 029), główną nagrodę wygrała pani Agnieszka z Różanki z Koła Gospodyń Wiejskich, które raczyło uczestników naszej zabawy przepyszną, zimną lemoniadą oraz ciastami.

Pod namiotami Miasta Włodawa, Powiatu Włodawskiego, Gminy Włodawa oraz Polskiego Parku Narodowego można było zapoznać się z miejscowymi atrakcjami turystycznymi i przyrodniczymi.