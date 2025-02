Co roku portal waszaedukacja.pl publikuje ranking najlepszych szkół w Polsce – podstawowych oraz liceów i techników. Powstaje on w oparciu o kompleksową analizę, uwzględniającą nie tylko wyniki egzaminu ósmoklasisty, ale także sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych z przedmiotów objętych egzaminem.

– Zebrane dane pochodzą z wiarygodnych źródeł, takich jak Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, Centralna Komisja Egzaminacyjna i Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dzięki temu rodzice mogą mieć pewność, że ranking opiera się na rzetelnych i sprawdzonych informacjach, stanowiąc przydatną wskazówkę przy wyborze odpowiedniej szkoły podstawowej – podkreślają twórcy.

W najnowszym zestawieniu uwzględniono prawie 8 tys. szkół publicznych i niepublicznych. które spełniły wymagania.

Pierwsze trzy miejsca w rankingu ogólnopolskim zajęły szkoły podstawowe ze stolicy – Szkoła Podstawowa nr 47 im. Roberta Schumana Fundacji Primus, Szkoła Podstawowa nr 6 Sióstr Niepokalanek im. bł. M. Marceliny Darowskiej oraz Prywatna Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Brzechwy.

Jednak bardzo wysoko uplasowały się też szkoły z województwa lubelskiego. Na 11. miejscu w rankingu ogólnopolskim i 1 w województwie znalazła się Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Europejczyk z Szerokiego. Placówka otrzymała 80.201 pkt na 100 możliwych.

Jak mówi nam Beata Kowalska, dyrektorka szkoły, przepisem na sukces jest konsekwencja w realizacji programów, ciągła ewaluacja oraz indywidualne podejście do każdego z uczniów.

– Myślę, że kluczową rolę odgrywa tutaj edukacja dwujęzyczna, ale nasi uczniowie odnoszą także sukcesy w olimpiadach z innych przedmiotów, jak matematyka, język polski. Ale chodzi tutaj także o pewne zasady, które są przestrzegane w naszej szkole – mówi dyrektorka. – Staramy się maksymalnie wykorzystać czas by jak najlepiej przygotować naszych uczniów do konkursów i olimpiad, ale staramy się również być taką szkołą nie tylko nastawioną na podkreślanie sukcesów, a na wydobywanie w ogóle wszelkich jakiś takich najdrobniejszych możliwości dziecka i podkreślanie, że wszyscy mogą osiągnąć sukces.

Pani dyrektor podkreśla, że wypełnianie podstawy programowej, to nie wszystko. Edukacja, to także nauka empatii, podejścia do innych i otaczającego świata.

– Stawiamy na to, żeby sukces jednego ucznia nie był tylko jego sukcesem, a żeby pozostali uczniowie także dopingowali swojego kolegę i wspierali go. Zdarza się, że uczniowie sami zgłaszają że kolega przygotowuje się do jakiegoś konkursu i żeby mógł wykonać projekt w innym terminie – dodaje dyrektorka.

Dodatkowym wyróżnikiem jest to, że w szkole od samego początku nie można używać telefonów komórkowych. Ale dzieci nie uznają tego jako kary.

– Telefonów nie używamy nawet podczas zajęć pozaszkolnych, tak jak na przykład wycieczki. Chcemy by uczniowie aktywnie brali udział w wycieczkach i czerpali z nich jak najwięcej.

To nie jedyna wysoka pozycja w województwie lubelskim. Na 20. pozycji w rankingu ogólnopolskim znalazła się Prywatna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi z Lublina. 71. miejsce w rankingu ogólnopolskim należy do Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego. 83. miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego.

119. miejsce w rankingu ogólnopolskim zajęła Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie. Czwarte miejsce w Lublinie i 137 w całej Polsce zajmuje Niepubliczna Szkoła Podstawowa Skrzydła. Dziewięć oczek niżej uplasowała się Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Paderewski.

Pozostałe szkoły podstawowe, które znalazły się w rankiingu waszaedukacja.pl: