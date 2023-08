Nie zgłosili, że wjeżdżają do Polski ze sporą gotówką. Zapłacili wysokie kary

Na przejściu granicznym w Dołhobyczowie celnicy w bagażu mężczyzny znaleźli 80 tys. dolarów amerykańskich, co w przeliczeniu na złotówki daje sporo ponad 300 tys. zł. Mimo obowiązku przekraczający granicę, nie zgłosił, że wwozi do UE tak dużą ilość pieniędzy. Za złamanie przepisów dewizowych ukarany został mandatem karnym w wysokości 16 tys. zł.

Z kolei na przejściu w Zosinie funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej ujawnili u kierującej pojazdem osobowym obywatelki Ukrainy gotówkę o równowartości ponad 700 tys. zł. Kobieta ukryła 166 tys. dolarów, 8,8 tys. euro i 5,6 tys. hrywien w poduszce i foteliku dziecięcym. Funkcjonariusze wszczęli wobec niej postępowanie karne skarbowe oraz zabezpieczyli na poczet kary 40 tys. zł.

Oboje podróżni zostali też zobowiązani do pisemnego uzupełnienia deklaracji przewożonych środków pieniężnych.

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że każdy, kto przywozi do UE lub wywozi z UE środki płatnicze w kwocie co najmniej 10 tys. euro (lub równowartości w innych walutach), ma obowiązek zgłosić to przy kontroli granicznej. Należy to zrobić w formie pisemnej, a wypełnioną deklarację złożyć u funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej lub Straży Granicznej.