Ósmoklasiści poznali wyniki egzaminów. Jak poszło uczniom z Lublina i regionu?

Egzamin ósmoklasity to pierwszy ważny egzamin podczas toku edukacyjnego. W połowie maja, uczniowie kończący szkoły podstawowe przystąpili do trzech egzaminów: z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Aż 99,7 proc. uczniów z całej Polski, jako język obcy wybrało angielski. W mniejszości znalazł się język niemiecki, francuski, hiszpański i rosyjski.

- Jest to egzamin, którego nie można nie zdać, ale na pewno będzie mieć realny wpływ przy wyborze szkoły średniej - mówi Jolanta Misiak, rzeczniczka lubelskiego kuratorium oświaty.

W skali ogólnopolskiej średnia wyników wygląda następująco: język polski - 61 proc., matematyka - 52 proc., a język angielski 66 proc.

W województwie lubelskim według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 11 080 uczniów, w tym 295 uczniów z Ukrainy. W całej Polsce to 220 900 uczniów, w tym 11 300 uczniów z Ukrainy.

I jak poszło lubelskim uczniom? Jak powiedziała sama Misiak, nie jest źle.

- Jak zwykle największym problemem była matematyka - skomentowała.

Średnia wojewódzka wyniosła 63,14 proc. z języka polskiego (wyżej niż średnia krajowa), 50,71 proc matematyka oraz 63,66 proc. język angielski.

W województwie najlepiej wypadł Lublin. Średnia zdawalność z języka polskiego to 70,09 proc., z matematyki 63,74 proc. oraz z języka angielskiego 78,36 proc.

- Najgorzej poszło mi z matematyki, bo miałam 59 proc. Z polskiego 68 proc, a najlepiej angielski 77 proc. Nie wiem czy to pomoże mi się dostać do upragnionego liceum, liczę na to. Jak nie, to mam jeszcze alternatywę, ale wolałabym jednak pójść do tego wymarzonego - mówi Emila, która w tym roku zdawała egzamin ósmoklasisty.

15 lipca uczniowie z województwa lubelskiego poznają wyniki rekrutacji do szkół średnich. Wybraną placówkę muszą potwierdzić w terminie od 15 do 18 lipca. Przyjęcie do szkoły kandydat potwierdza dostarczeniem do placówki oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe i wymagających zaświadczenia lekarskiego i/lub orzeczenia psychologa należy złożyć także te dokumenty.

Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, wyniki osiągnięte na egzaminie ósmoklasisty, które zostały opublikowane w środę przez CKE, są to wyniki uczniów będących obywatelami Polski, którzy rozwiązywali zadania w arkuszach standardowych. Nie uwzględniono w nich wyników ósmoklasistów, którzy zdawali egzamin w terminie dodatkowym w czerwcu.