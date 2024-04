IMGW-PIB wydało ostrzeżenie. W niedzielę od godz. 14 do 19 na terenie województwa lubelskiego prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do 15 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h. Możliwy jest również grad.

Temperatura maksymalna dzisiaj wyniesie od 15°C do 18°C.