Oto sportowi stypendyści województwa lubelskiego (lista i zdjęcia)

– Rok 2024 jest rokiem igrzysk olimpijskich, pełnym nadziei dla każdego sportowca. Serce pęka mi z dumy, że trzy dziewczyny z regionu, uczestniczki programu stypendialnego Województwa Lubelskiego, jadą na igrzyska do Paryża. Cieszę się, widząc was, młodych ludzi, bo to utwierdza mnie w przekonaniu, że Lubelskie sportem stoi. Dzisiaj 247 zawodników odbiera stypendia. Jesteście elitą, mistrzami i wzorem do naśladowania. Jesteście naszymi ambasadorami i bądźcie nimi jak najdłużej – mówi marszałek Jarosław Stawiarski podczas wtorkowej uroczystości, która odbyła się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.