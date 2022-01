Pieniądze dla KGW. W poniedziałek mija termin złożenia sprawozdania

Według informacji przekazanych przez Lubelski Oddział Regionalny ARiMR w naszym województwie 1282 Koła Gospodyń Wiejskich otrzymały pieniądze na działalność statutową w 2021 r. Z danych na piątek wynika, że z uzyskanego wsparcia rozliczyło się 87 proc. z nich. ARiMR przypomina, że wraz z końcem stycznia, KGW mają obowiązek złożyć sprawozdanie z wykorzystania pomocy za ubiegły rok.

Od 2018 r. Agencja prowadzi Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich. Wpisanie do tego rejestru nadaje osobność prawną tym organizacjom. KGW mogą też ubiegać się o finansowe wsparcie swoich działań i programów realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej i pieniędzy z budżetu państwa.

W latach 2018 -2020 r. na terenie województwa lubelskiego przyznano pomoc na działalność statutową na łączną kwotę 10,891 mln zł dla 3022 Kół Gospodyń Wiejskich.

W ubiegłym roku kwoty rządowej pomocy zostały zwiększone w stosunku do poprzednich naborów. KGW liczące nie więcej niż 30 osób mogły się ubiegać o 5 tys. zł, te od 31 do 75 osób – 6 tys. zł, jeszcze liczniejsze – 7 tys. zł. Łącznie w 2021 r. do kół w naszym regionie trafiła pomoc rzędu 7 008 000 zł.

