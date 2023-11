Poczuj się jak żołnierz. Rusza kolejna edycja ferii z WOT

Propozycja skierowana jest do pełnoletnich uczniów oraz nauczycieli.

– Szkolenia podstawowe organizowane przez Lubelską Brygadę w czasie ferii zimowych od początku cieszą się u nas na Lubelszczyźnie dużym zainteresowaniem. Statystyki pokazują, że to właśnie w tych terminach przychodzi do nas najwięcej ochotników, głównie studentów, uczniów i nauczycieli. Jak sami mówią dopasowanie terminu szkolenia do zimowej przerwy w nauce pomogło im podjąć decyzję o założeniu munduru. My wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom i organizujemy kolejne edycje takich szkoleń – mówi dowódca lubelskich terytorialsów płk Zbigniew Krzyszczuk.