Prezydent poparł kandydata Trzeciej Drogi i nazwał go politycznym wojownikiem. O kogo chodzi?

- Drodzy Państwo! Kuba Stefaniak należy do tego grona młodych polskich polityków, którzy umiejętnie łączą merytoryczność z pracowitością i z taką odwagą politycznego wojownika. Jestem przekonany że są to cechy, które będą przydatne w nowym polskim parlamencie, że są to cechy, które będą przydatne do dobrego reprezentowania interesów Lubelszczyzny - prezydent Komorowski komplementuje w półminutowym filmiku kandydata Trzeciej Drogi i dodaje na koniec: Życzę Państwu sukcesu wyborczego.

