Przecier pomidorowy z kosmicznej linii w Milejowie

Na otwarcie tej linii dość niespodziewanie przyjechał Robert Telus, minister rolnictwa. – Firmy rodzinne, takie jak Dawtona, trzeba szanować, bo są solą polskiego rolnictwa, przemysłu przetwórczego – mówił minister Telus.– Wskazują kierunek rozwoju tej branży. W Polsce musimy nie tylko produkować świetny surowiec, ale także go przetwarzać i eksportować – dodał minister.

Dawtona jest przykładem sukcesu rynkowego. Jej produkty wytwarzane w 5 zakładach w Polsce, a dostępne są nie tylko w kraju, ale także na głównych rynkach w Europie i na świecie. Smak pomidorów z naszego regionu, zamknięty w przetworach, znają konsumenci w USA i w wielu innych miejscach. Pozycję tej firmy wzmacnia jedna z najnowocześniejszych w Europie linii do produkcji przecieru pomidorowego.

– Zastosowaliśmy ultranowoczesną technologię recyrkulacji skroplin – mówi Przemysław Bartkowiak, dyrektor zakładu Dawtony w Milejowie. – Ta inwestycja pozwala na przetworzenie dodatkowych 60 tys. ton pomidorów, przy krajowej rocznej produkcji wynoszącej 240 tys. ton. To jest o 25 proc. więcej niż obecnie. Dzięki tej linii obecnie na dobę przetwarzamy 1500 ton pomidorów, choć może to być nawet do 2500 ton pomidorów na dobę – dodaje dyrektor Bartkowiak. Nowa linia technologiczna stanęła w rekordowo krótkim czasie, bo tylko w 11 miesięcy. Zużywa ona aż o 40 proc. mniej energii.

Dawtona w Milejowie na stałe zatrudnia 180 osób. W sezonie liczba pracowników rośnie do 250 osób. Surowiec w większości pochodzi od lokalnych dostawców. - Z Dawtoną współpracuje się świetnie. Pieniądze za surowiec są zawsze wypłacane terminowo – mówi jeden z dostawców pomidorów do zakładu w Milejowie.

Zakład w Milejowie od 13 lat należy do Dawtony. Przez ten okres przeszedł metamorfozę. Dziś Milejów produkuje rocznie 80 milionów saszetek z musem owocowym, 40 milionów puszek z pomidorami i 10 milionów ton koncentratu z tego warzywa.