Przed nami deszczowe dni. Nadciągnął Niż Genueński

Powódź raczej nam nie grozi, ale warto pamiętać o parasolu. W Lublinie padać ma do godziny 17. Deszcz przewidywany jest również w czwartek, w sobotę i niedzielę. Deszczowo ma być również na początku przyszłego tygodnia. Od niedzieli niewykluczone również burze. Temperatury umiarkowane, dzisiaj i jutro w Lublinie do 18 stopni. Od piątku będzie nieco cieplej - do 20-21, w niedzielę ma być 25.

IMGW wydał ostrzeżenia o intensywnych opadach deszczu dla całego województwa lubelskiego. Obowiązuje one do czwartku, do godziny 20. Dzisiaj ma spaść od 15 do 30 litrów wody ma metr kwadratowy, miejscami do 45 litrów. Najbliższej nocy spadnie kolejne 20-40 litrów wody, a jutro od 20 do 50 litrów.

Załamanie pogody do efekt przesuwającego się od Zatoki Genueńskiej we Włoszej po Ukrainę, Białoruś i Polskę - niżu. Ciśnienie atmosferyczne w Puławach wynosi obecnie 984 hPa i spada. Opady poprawiają nieco sytuację na rzekach. Wisła w Puławach dzisiaj o godz. 9 miała 79 cm, czyli nadal bardzo mało, ale jest to o 3 cm więcej, niż w poniedziałek.