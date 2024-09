Rolnicy podziękują za plony. Na scenie zaśpiewają Dąbrowska, Future Folk i Defis

– Dożynki to wyjątkowy czas dziękowania za udane żniwa, ale także okazja do zaprezentowania tego, co najpiękniejsze w regionie – lokalnego folkloru. To święto plonów, tradycji i muzyki – mówi marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski i zaprasza od zaprasza mieszkańców Lubelszczyzny do udziału w wydarzeniu.