Rosja zakłóca sygnał GPS? Wojsko ostrzega, będą "nieplanowane działania"

Koncert Katarzyny Groniec

„Konstelacje” to opowieść o błądzeniu w ciemności. O odnajdywaniu się w świecie, którego nie sposób już rozpoznać. To pytanie o czas i o rzeczywistość. „Konstelacje” to również tytuł najnowszego albumu Katarzyny Groniec, który artystka będzie promowała w Teatrze Starym w Lublinie w najbliższą środę.