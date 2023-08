Strażacy wyjeżdżali do akcji aż 190 razy! Spore straty po niedzielnych burzach

0 A A

(fot. nadesłane/Jadwiga Neptun)

Nawałnica łamała drzewa, zrywała linie energetyczne i dachy z budynków oraz niszczyła samochody. W dwóch miejscach od uderzeń piorunów doszło do pożarów, a w dwóch intensywne opady doprowadziły do podtopień. Przechodzące w niedzielę nad Lubelszczyzną burze z gradem wyrządziły wiele strat. Strażacy wyjeżdżali do akcji aż 190 razy, najwięcej w tym roku.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować