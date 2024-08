Tak bawiliście się z nami w Białce nad Jeziorem Bialskim

Białka to najczęściej odwiedzana latem miejscowość w gminie Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim. Nad Jezioro Bialskie słynące z krystalicznie czystej wody chętnie przyjeżdżają nie tylko mieszkańcy naszego regionu, ale także ościennych województw.

– Od kilku lat z rodziną spędzam tutaj wakacje. Czysta woda, niewielki kamping nad samym jeziorem, piękne lasy dookoła. To wyjątkowe miejsce, w którym naprawdę można wypocząć – zachwalała w sobotę pani Iwona z Grodziska Mazowieckiego.

– Cieszę się, że osoby będące w Białce doceniają te walory turystyczne i piękną okolice – przyznał Janusz Hordejuk, starosta parczewski, który naszą akcję objął honorowym patronatem i zachęcił do przyjazdu nad Jezioro Bialskie i Ziemię Parczewską. O tym, jak wiele atrakcji czeka na turystów w powiecie parczewskim i gminie Dębowa Kłoda mogli przekonać się uczestnicy sobotniej imprezy. Starostwo Powiatowe przygotowało książeczki z legendami dla najmłodszych, a dla starszych przewodniki oraz mapy. Starosta Hordejuk przypomniał legendę o jeleniu, skąd wziął się w herbie Parczewa. – To on przyprowadził Władysława Jagiełłę na polowanie. Te przepiękne lasy urzekły króla – mówił i dodał, że Parczew to dawny królewski gród, który uzyskał prawa miejskie w 1401 roku, znajdujący się na jagiellońskim szlaku z Krakowa do Wilna, miejsce zjazdów i sejmików szlacheckich. – Wypoczywając nad Jeziorem Bialskim na pewno warto zajrzeć do Parczewa. Serdecznie zapraszam – zakończył Janusz Hordejuk.