Tak tanio pożyczki przedsiębiorcy dzisiaj nigdzie nie dostaną. Akcja startuje w piątek

W ramach pomocy de minimis przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o pożyczki w oddziałach LRFR oraz on-line już od najbliższego piątku (21 lipca) do 6 sierpnia. Nie obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”.

– Ocena pożyczkowa opiera się o dwa kryteria wskazane przez Komisję Europejską i jest to analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz jakość prawnego zabezpieczenia. Najważniejszym etapem oceny jest innowacyjność i konkurencyjność – mówi Rafał Langiewicz, prezes Lubelskiego Regionalnego Fundusz Rozwoju, który o niskooprocentowanych pożyczkach poinformował podczas wtorkowej konferencji w obecności marszałka Jarosława Stawiarskiego.

Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia publicznego, czyli pomoc udzielana przedsiębiorstwom przez państwo na podstawie przepisów zawartych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej. Maksymalna kwota pomocy, jaką można udzielić jednemu podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat, to równowartość 200 tys. euro, w niektórych przypadkach kwota jest o połowę mniejsza.

– Zależy nam na tym, aby wspierać rozwój firm na Lubelszczyźnie. Chcemy dać naszym przedsiębiorstwom możliwość zmniejszenia kosztów prowadzonych inwestycji i utrzymania bieżącej płynności finansowej – mówił marszałek Jarosław Stawiarski.

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju to spółka utworzona przez samorząd województwa przed dwoma laty. Przez niespełna półtora roku działalności pożyczkowej zaangażowała już środki o wartości ponad 67 mln zł. Trafiły one do przedsiębiorców działających na obszarze województwa lubelskiego, do mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Zainteresowanie tą formą wsparcia prowadzenia działalności gospodarczej w regionie jest duże. Łącznie do LRFR wpłynęło 315 wniosków na łączną kwotę blisko 170 mln zł.

Siedziba spółki mieści się w Lublinie na parterze budynku Lubelskiego Centrum Konferencyjnego przy ul. Artura Grottgera 2. Fundusz posiada również stacjonarne oddziały na terenie woj. lubelskiego: w Chełmie (ul. Mickiewicza 37), Zamościu (ul. Partyzantów 94) i Białej Podlaskiej (ul. Warszawska 14). Wnioski o pożyczki można również składać w formie elektronicznej na stronie internetowej www.lrfr-lubelskie.pl