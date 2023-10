Uważajmy na drogach. Gęsta mgła spowije województwo lubelskie

Alert pierwszego stopnia (żółty) obowiązuje od godziny 21 w poniedziałek (9 października) do godziny 9.30 we wtorek (10 października). Ostrzeżenie dotyczy 18 powiatów naszego województwa. Są to:

biłgorajski,

Chełm,

chełmski,

hrubieszowski,

janowski,

krasnostawski,

kraśnicki,

lubartowski,

lubelski,

Lublin,

łęczyński,

opolski,

puławski,

rycki,

świdnicki,

tomaszowski,

zamojski

Zamość.

Podczas występowania zjawiska prognozuje się gęstą mgłę, która miejscami może ograniczać widoczność do 200 a nawet 100 m. Prawdopodobieństwo występowania zjawiska oszacowano na 80 proc.