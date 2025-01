Wojewoda podsumował pracowity rok

Nowy rok to czas na podsumowania tego co wydarzyło się w poprzednich 12-stu miesiącach. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, podczas wtorkowego posiedzenia dyrektoriatu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego podsumował 2024 rok i końcówkę 2023, jak tylko objął stanowisko.

– Wszystko rozpoczęło się przyspieszonym kursem z zarządzania kryzysowego. W czwartek (21 grudnia 2023 – przyp.red.) wszedłem do urzędu, a w sobotę już negocjowaliśmy z ministrem Klimczakiem na granicy. Tydzień później pojechałem do Warszawy zdać raport z negocjacji z przewoźnikami i wtedy polską przestrzeń powietrzną naruszyła rosyjska rakieta – wspomina wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. – Te wszystkie kryzysy następowały na krótko po sobie, to była taka kumulacja i nie był to łatwy okres. Wymagało to również ode mnie pewnej decyzyjności i szybkich ruchów kadrowych.