Wyjątkowe widowisko na niebie. "Czy to kosmici?"

Jasna smuga, która widoczna była na niebie w nocy z wtorku na środę nie była statkiem UFO, ale rakietą Ariane 6. Jej przelot nad Polską udało się zarejestrować pasjonatom z portalu Nocneniebo.pl

- Start rakiety Ariane 6 odbył się 9 lipca z europejskiego kosmodromu w Gujanie Francuskiej. Rakieta wystartowała o godzinie 21, a nieco ponad 2h później (23:04) mogliśmy obserwować działanie silników manewrujących z terytorium Polski - precyzuje Zbyszek z portalu nocneniebo.

Rakieta przygotowując się do deorbitacji pozostawiła na niebie ślady - składające się głównie z gazów wylotowych, które rakieta lub jej elementy pozostawiają w atmosferze w wyniku działania silników lub procesów deorbitacyjnych.

Nocneniebo.pl tłumaczy nam co to za ślady i co o nich powinniśmy wiedzieć:

Kiedy rakieta lub jej elementy wracają do atmosfery, silniki często uruchamiają się w celu zmniejszenia prędkości orbitalnej i inicjacji deorbitacji.

Gazy wylotowe z silników rakietowych, głównie składające się z pary wodnej i innych produktów spalania, skraplają się w chłodniejszych warstwach atmosfery, tworząc widoczne ślady kondensacyjne.

Te ślady często wyglądają jak białe lub szare smugi na niebie. Mogą przypominać ślady pozostawiane przez samoloty na dużych wysokościach, ale zwykle są bardziej intensywne i mogą mieć inne kształty z powodu różnych prędkości i trajektorii rakiety.

W procesie deorbitacji rakieta lub jej elementy muszą zmniejszyć swoją prędkość orbitalną, aby wejść w atmosferę ziemską pod odpowiednim kątem. W tym celu silniki rakietowe są uruchamiane, co powoduje emisję gazów wylotowych. Po wykonaniu manewru deorbitacyjnego rakieta lub jej fragmenty zaczynają wchodzić w gęstsze warstwy atmosfery, co powoduje tarcie i dalsze spalanie resztek paliwa, co może również przyczynić się do tworzenia widocznych śladów.