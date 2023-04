Biedronka, która podkreśla, że przedświątecznym tygodniu obniża ceny mąki i oleju, informuje też, że przed Wielkanocą wydłuża też godziny pracy sklepów. Od środy blisko 3 tys. sklepów tej sieci będzie otwarta co najmniej do godz. 23. W Wielką Sobotę wszystkie placówki zostaną zamknięte o godz. 13.

Do godz. 13 otwartych będzie większość sklepów. Wtedy zamknięte zostaną m.in. placówki sieci Kaufland, Auchan, Intermarche, Aldi, Carrefour, Netto i Lidl.

– Większość sklepów Stokrotka w Wielką Sobotę, 8 kwietnia, będzie czynna do godziny 13. Jedynie Stokrotki Express będą działały chwilę dłużej, do godziny 13.45. We wszystkie pozostałe dni przedświątecznego okresu nasze sklepy będą otwarte w standardowych godzinach – informuje Daria Raganowicz, ze Stokrotki.

Co do sieci Dino, to te sklepy będą czynne do godziny 13.30.

Nieco inaczej pracować mogą sklepy, w których za ladą staje właściciel lub które korzystają z innych możliwości funkcjonowania w dni świąteczne.