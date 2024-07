Zawyją syreny. "Prosimy o zachowanie spokoju"

0 A A

(fot. Archiwum/DW)

Jak co roku 1 sierpnia w całej Polsce usłyszymy głośno wyjące syreny. Ma to związek z upamiętnieniem rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym roku będzie to wyjątkowa okazja ze względu na 80-lecie wydarzeń z sierpnia 1944 roku.

