10 lat więzienia za ponad 10 milionów paczek papierosów. Jest akt oskarżenia

(fot. zdjęcie ilustracyjne)

To miała być zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się przemytem papierosów z Rosji do Polski oraz z Włoch do Polski. Używali „zdublowanych” ciężarówek i podrabianych dokumentów. Wpadli na parkingu w Chełmie.

