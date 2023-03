Lublin. Darmowe badania wątroby. Podajemy numer telefonu do zapisów

Badania to element kampanii „Prowadź się zdrowo”, skierowanej przede wszystkim do mężczyzn po 40. roku życia, ale tak naprawdę do każdego zainteresowanego bez względu na wiek i płeć. Impulsem do zrealizowania „Przeglądu Wątroby” były m.in. wyniki przeprowadzonego w kwietniu 2022 r. przez agencję IPSOS badania, z którego wynika że 44 proc. respondentów – mężczyzn w wieku 40-60 lat – nigdy nie wykonało żadnego badania pod kątem chorób wątroby. Na badania krwi w tym kierunku zdecydowało się zaledwie 47 proc. ankietowanych, natomiast na badanie USG jedynie 22 proc..

– Tymczasem niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby wciąż jest mało znana w Polsce, mimo że może dotyczyć nawet 9 mln Polaków. Nieleczona może przejść w kolejne stadia, prowadząc np. do marskości wątroby lub raka wątrobowo-komórkowego – mówi dr n. med. Jan Gietka, lekarz hepatolog. – Nie boli i jeśli już daje jakieś objawy, to są one nieswoiste, typowe również dla innych chorób.

Wątrobę będzie można bezpłatnie zbadać (w sposób nieinwazyjny, który zajmuje ok. 10 minut) w Lublinie w mobilnych gabinetach. Staną one 6 marca na Stacji Kontroli Pojazdów Speed Car przy ul. Jana Pawła II 15 (przy stacji Circle K) oraz 6 i 7 marca na placu Litewskim (ul. Krakowskie Przedmieście 50). Badania będą wykonywane w godz. 8-16.

Zapisy na badania przez infolinię (od poniedziałku do soboty w godz. 8-16) pod numerem 799 364 368 lub w miejscu postoju mobilnego gabinetu, jeśli tylko będą wolne terminy.

Na trzy godziny przed badaniem nie można spożywać obfitych posiłków, ponieważ wówczas wynik będzie niewiarygodny.