20 cm śniegu w Lubelskiem. IMGW podaje, kiedy spadnie

Najnowszy komunikat IMGW potwierdza, że w pierwszych dniach nadchodzącego tygodnia nie musimy się spodziewać załamania pogody.

W poniedziałek w Lublinie będzie pochmurnie, a temperatura wyniesie maksymalnie 4.1 stopnia Celsjusza na plusie. We wtorek miejscami ma się przejaśnić, lecz gdy na niebo ponownie wejdą ciemne chmury, to zacznie padać deszcz.

IMGW najbliższe dni opisuje tak: - Od poniedziałku do czwartku zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, okresami występować będą opady deszczu ze śniegiem i śniegu, które na krańcach południowo-wschodnich przejściowo mogą być intensywne. Temperatura minimalna przeważnie od -2°C do 1°C, a maksymalna od 0°C do 5°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale okresami (zwłaszcza nad morzem) silniejszy i w porywach do 65 km/h, a początkowo w poniedziałek do 75 km/h.

W piątek wiatr ma się wzmóc, a w sobotę osłabnie do około 50 km/h i to tylko w Tatrach.

Co do województwa lubelskiego, to synoptycy wydali właśnie konkretne ostrzeżenie. IMGW ostrzega przed opadami śniegu. Może spaść 10 – 15 cm białego puchu. Ale to w pierwszej chwili, bo utrzymujące się opady sprawią, że śniegu może przybyć nawet do 20 cm.

Zgodnie z przewidywaniami ma zacząć padać w czwartek rano i taka sytuacja będzie się utrzymywała do piątkowego poranka.

Ostrzeżenie wydane jest dla całego województwa lubelskiego.