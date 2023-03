Za pół roku przy V LO przy ul. Lipowej w Lublinie mają być gotowe już nowe boiska. Dwa. Większe bzie miało 40 m x 19,5 m a mniejsze 28 m x 12 m. - Oba otrzymają nawierzchnię poliuretanową przepuszczalną dla wody. Większe boisko będzie wyposażone w dwie bramki, mniejsze – w ruchome słupki do zawieszania siatki do gry w siatkówkę oraz dwie zewnętrzne konstrukcje do piłki koszykowej – wylicza Ratusz.

W ramach inwestycji powstanie także plac m.in. do gry w bule i siłownia zewnętrzna. - Nastąpi również rozbudowa instalacji elektrycznej budynku V LO ze względu na budowę oświetlenia boisk oraz rozbudowa istniejącej instalacji monitoringu. Projekt uwzględnia także budowę wokół boisk piłkochwytów o wysokości 6 m z rozstawem słupów co 4,5 m, oświetlenia boisk latarniami parkowymi LED, monitoring oraz montaż wokół małej architektury – ławek, koszy na śmieci i tablicy informacyjnej – dodają urzędnicy.

Tym wszystkim ma się zająć firma Solid-Stet, która zainkasuje 1,14 mln zł.

Mówimy o boiskach, to ich powstanie to wybór mieszkańców. To jeden z projektów budżetu obywatelskiego, a zagłosowało na niego 4,5 tys. osób.

Budżet obywatelski w Lublinie – nabór

Tymczasem upływa terminy naboru pomysłów do 10. edycji BO. Można to zrobić tylko do poniedziałku. Do tej pory złożono 51 projektów, w tym 42 dzielnicowe i 9 ogólnomiejskich.

- Projekty można składać poprzez formularz online znajdujący się na stronie decyduje.lublin.eu w zakładce Budżet Obywatelski, jak również za pośrednictwem platformy ePUAP do godziny 23.59, natomiast tradycyjnie, na papierowych formularzach, w Biurach Obsługi Mieszkańców do godziny 16.45. Ważnym załącznikiem do projektu jest lista co najmniej dwóch osób popierających go, przy czym jedną z nich jest sam autor lub autorka. W wersji elektronicznej wystarczy dołączyć skan takiego pisma – podaje urząd miasta.

Pula BO to 14 mln zł.

Dwie kategorie projektów

dzielnicowe – czyli takie, które w sposób szczególny służą mieszkańcom i mieszkankom danej dzielnicy. Ich maksymalna wartość nie może przekroczyć 400 tys. zł. Taka kwota zostanie wykorzystana w każdej dzielnicy, o ile projekty we wszystkich dzielnicach będą złożone. W innym przypadku niewykorzystane pieniądze wrócą do puli ogólnomiejskiej. Projekty dzielnicowe mogą mieć charakter wyłącznie infrastrukturalny, a więc dotyczyć budowy, przebudowy czy remontu;

ogólnomiejskie – dotyczą potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy lub miejsce ich realizacji nie jest przypisane do konkretnego terenu.

Te ostatnie z kolei dzieli się na: