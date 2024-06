455 lat Unii Lubelskiej. Miasto świętuje

Program zapowiada się naprawdę ciekawie. Znajdziemy w nim występy polskich i litewskich artystów, spacery z przewodnikami oraz wystawy i wykłady. Wszystkie atrakcje są bezpłatne. Ich organizatorem jest Miasto Lublin we współpracy z Centrum Kultury w Lublinie, Muzeum Narodowym w Lublinie oraz Lubelskim Oddziałem Związku Polskich Artystów Plastyków.

Obchody tej rocznicy wpisane są w ideę starań się Lublina o otrzymanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

– Zapraszamy do wspólnego świętowania rocznicy zawarcia w naszym mieście unii polsko-litewskiej. Czekamy na Państwa z programem pozwalającym doceniać i pielęgnować naszą wspólną historię, dziedzictwo oraz współczesne dobre relacje. To właśnie unia, która połączyła Polskę i Litwę, stała się dla nas inspiracją w trakcie tworzenia aplikacji do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Naszym staraniom przyświeca, odwołująca się do prekursorskiej koncepcji Unii Lubelskiej, idea Re:Union, rozumiana jako ponowna integracja, dialog, troska o siebie nawzajem oraz nowe spojrzenie na miasto – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.