50 uczniów na 40 metrach kwadratowych. Będą mieli nową świetlicę

O zabezpieczenie środków na realizację niezbędnych inwestycji w placówce przy ul. Zdrowej apelował radny Leszek Daniewski (klub prezydenta Krzysztofa Żuka). W złożonej w połowie października interpelacji, po konsultacjach z dyrekcją i rada rodziców, doprecyzował, że priorytetem jest powiększenie szkolnej świetlicy.

- Ponieważ wnioskowana przez mieszkańców Głuska rozbudowa szkoły nie będzie, ze względu na ograniczone możliwości finansowe miasta, w najbliższym czasie możliwa, pozostaje znalezienie innego sposobu warunków lokalowych dla uczniów, korzystających ze świetlicy szkolnej – pisze Daniewski.

I dodaje, że obecna świetlica ma 40 mkw. powierzchni. Uczęszcza do niej ok. 50 dzieci. W planach jest przeniesienie jej do większej sali lekcyjnej.

- Aby to było możliwe należy przeprowadzić prace remontowe w obu tych pomieszczeniach, takie jak: wyburzenie ścianki, remont podłóg, wykonanie węzła sanitarnego, malowanie ścian i wymiana drzwi. Ponadto w celu zwiększenia funkcjonalności świetlicy należy dodatkowo wykonać przesuwną ściankę działową – wylicza radny.

- Środki na wykonanie niezbędnych robót zostaną przekazane placówce w przyszłym roku – pisze w odpowiedzi na interpelację zastępca prezydenta ds. inwestycji i rozwoju Artur Szymczyk. Nie wskazuje jednak kwoty, jaka ma być przeznaczona na ten cel.