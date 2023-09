Lublin: Tutaj dzieci rozwijają skrzydła. SOSW im. Jana Pawła II ma już 70 lat

Uroczystości jubileuszowe odbyły się w piątek w siedzibie ośrodka przy ul. Hanki Ordonówny.

– Chodzę do klasy o profilu turystyka wiejska. To dobre przygotowanie do zawodu. Lubię się uczyć. Osiągam też sukcesy w sporcie. Moją pasją jest pływanie, byłem na podium w mistrzostwach polski, Europy oraz olimpiadzie dla osób niesłyszących w Brazylii. Nasza szkoła rozwija nasze pasje, pomaga rozwijać umiejętności społeczne – mówił nam Igor, uczeń ostatniej klasy SOSW im. Jana Pawła II w Lublinie.

Świętowanie rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele pw. Św. Krzyża. Następnie goście mogli wysłuchać koncertu muzycznego zespołu Sax 4 ze Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego.

W uroczystościach brało udział liczne grono oficjeli. Wszyscy oklaskiwali program artystyczny przygotowany przez uczniów szkoły.