Lublin: Przybyło doktorów. 74 osoby odebrały dyplomy

- To świadczy o dużym rozwoju uczelni. Notujemy zwiększoną aktywność grantową i znacznie większą ilość publikacji w bardzo dobrych czasopismach, tworzymy podręczniki akademickie, więc tworzymy tę rzeczywistość, która dla uczelni jest niezwykle ważna w obszarze nauki, edukacji oraz leczenia naszych pacjentów. Liczymy, że część z tych osób pozostanie z nami zarówno w charakterze pracowników jak i osób współpracujących z naszymi zespołami naukowymi. Dla każdego na pewno jest to historia, która przyczyniła się do zwiększenia ich kompetencji zawodowych, umiejętności praktycznych. I ci, którzy mieli do czynienia z tworzeniem nauki, mają doskonałe przekonanie o tym, że to jest bardzo ważne. Kończymy pewne jednostki, tworzymy, tak jak np. nowoczesna stacja dializ za tydzień. Nasza nauka naprawdę dobrze się rozwija i to we wszystkich kierunkach, świetnie współpracujemy z innymi uczelniami i mamy świetne, międzyuczelniane zespoły naukowe - prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.