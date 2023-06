75-lecie Teatru Muzycznego w Lublinie. Sezon kończony z fajerwerkami

W kończącym się, jubileuszowym sezonie artystycznym Teatr Muzyczny, który jak zapowiedział marszałek województwa Jarosław Stawiarski wkrótce przekształcony zostanie w Operę Lubelską, został wyróżniony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego brązowym medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a przez władze samorządowe honorowym tytułem „Ambasador Województwa Lubelskiego” oraz odznaką honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”. Podczas piątkowej, uroczystej gali na ręce dyrektor Kamili Lendzion medal od ministra i odznakę od samorządu wręczył na scenie Bartłomiej Bałaban, członek Zarządu Województwa. Kulturalną Nagrodę Województwa otrzymała również Żaneta Magryta – Sidoruk, wiolonczelistka teatralnej orkiestry.

W imieniu Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność przewodniczący Marian Król uhonorował Teatr Muzyczny oraz działającą w placówce Komisję Zakładową Medalem Bene Meritus. Kilkudziesięciu pracowników teatru otrzymało także pamiątkowe dyplomy i listy gratulacyjne.

W jubileuszowym koncercie znalazły się utwory, które były grane na deskach Teatru Muzycznego lub dopiero będą, tak jak "Tosca", której premierę zaplanowano pod koniec września.

Paulina Janczaruk i chór dziecięco-młodzieżowy skradły show

Serca publiczności już na początku koncertu skradła Paulina Janczaruk, która kilka tygodni temu z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru uhonorowana została przez Lubelski Oddział Związku Artystów Scen Polskich prestiżową nagrodą - Złotą Maską. Podczas piątkowej gali solistki Teatru Muzycznego nie zobaczyliśmy jednak w nagrodzonej roli Adeli z „Zemsty nietoperza”, reżyserowanej przez Artura Barcisia. Janczaruk uwiodła widzów najpierw fantastycznym wykonaniem Arii Królowej Nocy „Der Hölle Rache” z II aktu opery "Czarodziejski Flet" Wolfganga Amadeusza Mozarta. Później zaśpiewała Arię Kunegudny z "Kandyda" Leonarda Bernsteina, za którą w 2022 roku w Krakowie zajęła drugie miejsce w Międzynarodowym Festiwalu Operetkowo-Musicalowym pod honorowym patronatem Wiesława Ochmana. Na koniec Janczaruk, która debiutowała na lubelskiej scenie przed pięcioma laty, z Patrykiem Pawlakiem wykonała fantastyczny duet Christine i Eryka z najpopularniejszego musicalu wszech czasów "Upiór w operze" Andrew Lloyd Webbera.

Podczas jubileuszowego koncertu furorę wywołał także występ nowo powstałego w Teatrze Muzycznym chóru dziecięco-młodzieżowego, prowadzonego przez Małgorzatę Papiewską i Agnieszkę Milaniuk (koordynatorem zespołu jest Grzegorz Paluch). 91 młodych artystów w wieku od 5 do 21 lat zaśpiewało dwie piosenki z amerykańskiego musicalu filmowego „The Greatest Showman” (Król rozrywki) - "A million dreams" i "This is me". Nie obyło się bez owacji i bisu.

Chwilę później na scenie wybrzmiał kolejny utwór z musicalu Michaela Graceya z 2017 roku. Po raz pierwszy i jedyny w piątkowy wieczór zaśpiewała Kamila Lendzion, dyrektor Teatru Muzycznego w Lublinie, a utwór „Never Enough” (Nigdy dość) zadedykowała z okazji Dnia Ojca, będącemu na widowni tacie.

Na scenie zaprezentowali się wszyscy soliści lubelskiego teatru oprócz wspomnianych już Pauliny Janczaruk i Patryka Pawlaka także: Dorota Laskowiecka-Urban, Dorota Szostak-Gąska, Anna Barska, Agnieszka Piekaroś-Padzińska, Agnieszka Kurkówna, Mariola Zagojska, Agnieszka Tyrawska-Kopeć, Jakub Gąska, Patrycjusz Sokołowski, Jarosław Cisowski i Paweł Stanisław Wrona. Gościnnie wystąpili Karina Skrzeszewska i Oleg Lanovyi z Opery Lwowskiej.

W efektownych choreografiach mogliśmy oglądać balet lubelskiego teatru. Utalentowaną orkiestrę Teatru Muzycznego poprowadził maestro Vincent Kozlovsky.

Sezon w pigułce. Oj, działo się!

Jubileuszowy sezon artystyczny 2022/23 Teatr Muzyczny w Lublinie rozpoczął z potrójnym przytupem. 3 września ubiegłego roku lubelskich artystów można było spotkać i podziwiać aż w trzech miastach – w Tomaszowie Lubelskim na Rodzinnym Pikniku Europejskim, w Lublinie na Placu Litewskim podczas Narodowego Czytania oraz w Białej Podlaskiej, gdzie swoim ostatnim hitem – operetką "Zemsta nietoperza" w reżyserii Artura Barcisia zainaugurowali 4. Festiwal im. Bogusława Kaczyńskiego.

Oficjalne sezon w Teatrze otwarto 17 września podczas pierwszego z cyklu koncertów jubileuszowych „Operetka na poważnie, Opera na wesoło” w reżyserii Anny Barańskiej-Wróblewskiej.

W październiku odbyła się akcja „Słyszę Cię – Teatr Muzyczny w Lublinie dla psychiatrii dzieci i młodzieży z I Kliniki Psychiatrii Psychoterapii i Wczesnej Interwencji przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie. Realizowana była z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, przypadającego rokrocznie na 10 października. Jej kulminacyjnym punktem był koncert z udziałem gwiazd: Kayah i Viki Gabor.

Z okazji jubileuszu w Tetrze Muzycznym wznowiono także dwa dzieła: musical wszech czasów "Phantom" Maury'ego Yestona – historię miłości Upiora zamieszkującego piwnice paryskiej opery do ślicznej sopranistki Christine, w reżyserii Daniela Kustosika z 2012 roku, a także operę "La Traviata" - najdoskonalsze dzieło Giuseppe Verdiego, które w nowej odsłonie zachwyciły lubelską publiczność.

29 listopada w siedzibie teatru dwukrotnie zaprezentowano spektakl dla dzieci i młodzieży – "Nie taki Straszny Dwór - opera w pigułce", na podstawie „Strasznego Dworu” Stanisława Moniuszki, w rezyserii Marioli Zagojskiej. Skrócona wersja narodowej epopei muzycznej była okazją do wysłuchania najważniejszych muzycznych fragmentów i obejrzenia scen połączonych narracją, która przybliżyła treść tego wyjątkowego dzieła najmłodszym widzom.

Pod koniec 2022 r. lubelski teatr wystawił w Kieleckim Centrum Kultury musical „Skrzypek na dachu”, a soliści Dorota Szostak-Gąska i Jakub Gąska wystąpili w świątecznym koncercie w Living Arts Centre Mississauga w Kanadzie, a także wzięli udział w Wigilii Starego Miasta organizowanej przez Klasztor Dominikanów oraz Fundację Restaurare Basilicam.

Z okazji Nowego Roku lubelscy artyści zaprosili publiczność na dwa Jubileuszowe Koncerty Sylwestrowe w reżyserii dyrektor Kamili Lendzion. Na prośbę widzów koncerty zostały powtórzone w marcu i w kwietniu - Jubileuszowe Koncerty Sylwestrowe - Na Bis!

W sezonie 2022/23 w Teatrze Muzycznym odbyły się w sumie aż 72 wydarzenia, które obejrzało ponad 22 tysiące widzów. Oprócz już wspomnianych w repertuarze znalazły się wieokrotnie grane spektakle dla dorosłych: operetki "Baron Cygański" i "Księżniczka Czardasza”, musical "Hallo Szpicbródka”, a dla dzieci bajki: "Kot w butach”, "Pinokio, “O Krasnoludkach i Sierotce Marysi" oraz "Królewna Śnieżka" .

W sobotę jeszcze jeden koncert

Wyjątkowy sezon Teatr Muzyczny zakończy w sobotę, 24 czerwca, drugim Galowym Koncertem Jubileuszowym. Początek o godz. 18.