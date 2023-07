A to wahadło, a to korek. Utrudnienia na drogach w Lubelskiem

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie wskazuje miejsca, gdzie prowadzone są prace.

To np. 4-kilometrowy odcinek DK 48 między miejscowościami Chrustne a Korzeniów. Drogowców można też spotkać na DK 74 w Wymysłowie koło Gościeradowa, gdzie prace prowadzone są na długości mniej więcej 2 km. Ponadto utrudnień można się spodziewać na 6-kilometrowym fragmencie krajowej 82 między Łęczną a Starą Wsią.

"Roboty polegają na usunięciu wierzchniej warstwy oraz ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej, a także naprawie poboczy i wykonaniu oznakowania poziomego oraz uzupełnieniu oznakowania pionowego" – czytamy w komunikacie.

To oznacza, że kierowcy mogą napotkać ograniczenia prędkości lub ruchu wahadłowego.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to sytuacja wróci do normy na przełomie sierpnia i września. Do tego czasu trzeba jeździć ostrożniej i stosować się do tymczasowego oznakowania.