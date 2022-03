Adonis i Neptun w potrzebie. Lublinianie pomagają ochronić zabytki Lwowa

W sobotę przy ul. Szewskiej 7 w Lublinie gromadzono sprzęt, o który poprosiła Rada Miasta Lwowa. Chodziło o skompletowanie wyposażenia, które będzie niezbędne w razie pożaru i materiały używane do zabezpieczenia przed zniszczeniem zabytkowych ołtarzy, witraży czy rzeźb.

– Faktycznie to sprzęt specjalistyczny i niewiele osób ma w domu zbędną gaśnicę ale po kilku godzinach zbiórki mamy około 30 gaśnic, są gaśnicze koce – około stu sztuk. Dostaliśmy też wełnę mineralną do zabezpieczania witraży. Po prostu osoby, które odpowiedziały na nasz apel jechały do sklepu i robiły celowe zakupy. Sam tak zrobiłem – mówi Hubert Mącik, miejski konserwator zabytków, który koordynował akcję.

Jak zapowiada, w niedzielę zebrane rzeczy trafią do pociągu i razem z tym co udało się zebrać w innych miastach, pojadą do Lwowa.