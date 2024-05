Akademicki Laur Dziennikarski wręczony. Znamy laureatów nagrody

Akademicki Laur Dziennikarski to ustanowiona w 2014 roku przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki Uniwersytet Lubelski coroczna nagroda przyznawana osobom łączącym pracę w mediach z aktywnością akademicką. Do wspólnej inicjatywy dołączyła także Politechnika Lubelska. W skład Kapituły Nagrody wchodzą przedstawiciele trzech lubelskich uczelni, a przewodniczącą jest prof. dr hab. Iwona Hofman, dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS.

Główną nagrodę otrzymała red. prof. szt. film. Natasza Ziółkowska-Kurczuk, dyplomowana reżyserka filmowa, dziennikarka oraz nauczyciel akademicki UMCS. Od ponad 30 lat współpracuje z Telewizją Polską. Jak sama zauważa, obchodzi 45 lecie swojej pracy zawodowej.

— Na pewno to jest wyróżnienie, bo tutaj łączymy swoją działalność z działalnością dydaktyczną, więc przekazujemy studentom to czego się nauczyliśmy przez życie — mówi prof. Natasza Ziółkowska-Kurczuk. — Ja nie używam tego słowa „dziennikarz”. Raczej mówię zawód reporter, zawód reportażysta, bo wtedy kiedy ja zaczynałam to był reporter — dodaje Ziółkowska-Kurczuk.