Aktorzy-amatorzy na wielkiej scenie. Zbiorą pieniądze dla małych pacjentów dermatologii

Zbliża się 11. edycja Lubelskiej Akcji Charytatywnej. W tym roku, celem jest zebranie funduszy na remont i modernizację Oddziału Dermatologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 oraz zakup aparatury do diagnostyki dzieci z ciężkimi chorobami autoimmunologicznymi.

- Nasz Oddział Dermatologii Dziecięcej jest jedynym oddziałem po tej stronie Wisły. Obecnie pracujemy w bardzo skromnych warunkach, pracujemy prosto mówiąc w baraku. W baraku, gdzie mamy 12 łóżek, 2 dla dzieci, 10 dla dorosłych i jedną salę dziecięcą, a potrzeby są znacznie większe. Oddział naszych marzeń zamknąłby się w graniach 2 mln złotych, natomiast za każdą złotówkę będziemy bardzo wdzięczni, bo tamte warunki pamiętają jeszcze PRL – przyznaje prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska, kierownik Kliniki Dermatologii Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej USK nr 1 w Lublinie.

W ramach akcji około 150 osób wystąpi w specjalnie stworzonym na tę okoliczność spektaklu pt. „Najpiękniejsze romanse w krzywym zwierciadle”. Aktorzy- amatorzy na co dzień sprawują różne funkcje i wiele różnych profesji. Łączy ich jednak chęć dobrej zabawy, a przede wszystkim pasja do pomagania.

- Gram w tym roku Pana Tadeusza. Mam zaszczyt grać od samego początku, to już 11 raz. Za każdym gram z wielką satysfakcją, bo jest to cenna inicjatywa, zawsze przynosi tym potrzebującym osobom wsparcie finansowe. Nie ukrywam, że my przy okazji też się świetnie bawimy, bo to jest pewna odskocznia od naszych codziennych zajęć – mówi Jerzy Nazaruk, prezes Nazaruk Service.

Jak zdradza Tomasz Skoniecki, reżyser i autor scenariusza, historia opowiada o znanych filmowych lub książkowych parach, które zostaną przedstawione w krzywym zwierciadle. Aktorzy wcielą się w role 23 par takich jak m.in. Janosik i Maryna, Bonnie i Clyde oraz Pszczółka Maja i Gucio.

Spektakl zaplanowany jest na 16 i 17 października w Centrum Spotkania Kultur. Bilety w cenie 100 złotych są do kupienia na stronie CSK.