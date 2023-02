Alejki w Parku Ludowym jak autostrady. NIK pokazuje, jakie pieniądze Lublin stracił na inwestycjach

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli nie była przypadkowa. Najpierw poproszono ponad 20 lubelskich miejscowości o informacje dotyczące przebiegu dużych inwestycji i na tej podstawie NIK wybrał miasta do skontrolowania. Padało na Lublin, Świdnik, Puławy i Zamość.

– Z jednej strony samorządy narzekają na brak środków, że nie mają pieniędzy, a z drugiej strony takie zbyt liberalne podejście do aneksowania umów, odraczania, przesuwania terminów jest pozbawianiem należnych dochodów – mówi na specjalnej konferencji prasowej p.o. dyrektor lubelskiej delegatury NIK Edward Szempruch.

Jego ludzie sprawdzili realizację wartych miliony złotych inwestycji publicznych i mają wielkie zastrzeżenia do:

Rewitalizacji Parku Ludowego w Lublinie

Budowy szkoły przy ul. Berylowej w Lublinie

Przebudowy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie

Rozbudowy Zamojskiego Domu Kultury

Przebudowy budynku prokuratury na Dom Dziecka w Zamościu

Budowy hali sportowej i przebudowy Domu Chemika w Puławach

Budowy Zielonego LOF w Świdniku.

– Skierowaliśmy cztery zawiadomienia do organów ścigania i innych organów. W tym trzy do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Dwa z nich dotyczą urzędu miasta Lublin, jedno dotyczy urzędu miasta Puławy – ujawnił Szempruch i już wiadomo, że w przypadku Lublina zostało wszczęte śledztwo.

Lublin

O co chodzi kontrolerom? W przypadku szkoły przy Berylowej miasto, zdaniem NIK, nie naliczało wykonawcy kar umownych. Dodatkowo w trakcie inwestycji podpisywano takie aneksy do umów, że miasto „pozbawiało się” prawa do naliczenia takich kar. Chodzi o ponad 4,6 miliona złotych. – W trakcie kontroli NIK wystawiono noty obciążeniowe na kwotę 26,4 tys. zł, a w wyniku realizacji wniosków pokontrolnych na kwotę 4,4 mln złotych – wylicza NIK.

>>Lubelski Ratusz odpowiada NIK<<

Co do Parku Ludowego, to seria zastrzeżeń jest dłuższa, ale można je streścić tak, że wykonawcy zwiększono wynagrodzenie za pracę o 7,65 miliona złotych chociaż NIK uważa, że „nierzetelnie udokumentowano i zweryfikowano przesłanki”.

Park Ludowy – alejki jak autostrady

Kiedy zaczynała się przebudowa Parku Ludowego, było wiadomo, że inwestycja będzie trudna, bo to podmokły teren. Zaplanowano, że w pierwszej kolejności będzie odwodnienie terenu, a następnie budowa alejek. Tymczasem początkowo zastosowano odwrotną kolejność. NIK punktuje także to, że do alejek zaplanowano zastosowanie technologii, którą stosuje się przy budowie autostrad. Dlatego już w trakcie inwestycji trzeba było nanieść zmiany. A to kosztowało. I to nie mało.

– W urzędzie funkcjonowały różne kosztorysy prac dodatkowych. I tak, kosztorys sporządzony przez projektanta opiewał na kwotę 3 mln 998 tys. zł, zaś w kosztorysie sporządzonym przez inspektora te same roboty zostały wycenione na 6 mln 678 tys. zł, a miasto zaakceptowało wynagrodzenie w kwocie 7,5 mln zł – mówiła Anna Gąsior z NIK w Lublinie.

NIK skierowała także zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w sprawie niedochodzenia przez władze Lublina należności Miasta od wykonawców przebudowy ZSE im. A. i J. Vetterów oraz budowy szkoły przy ul. Berylowej. To w sumie 233,4 tys. zł.