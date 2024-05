Anatomia już nie straszna. Ruszyły „Trauma Days”

Celem jest podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych młodych lekarzy. W ramach funkcjonowania akademii, 11 maja ruszyły pierwsze szkolenia i warsztaty w ramach „Trauma Days”. Wezmą w nich udział rezydenci z lubelskich szpitali uniwersyteckich.

- W naszych szpitalach klinicznych kształci się ponad 400 rezydentów. Mówimy o kolejnym etapie tego projektu, który się odbywa w wyjątkowym miejscu, czyli Collegium Anatomicum. To miejsce, gdzie swoje pierwsze nauczanie praktyczne, kontakt z pacjentami, z ciałami zmarłych mają studenci i rezydenci, którzy dzisiaj powrócą do tego zakładu, aby kontynuować kształcenie. Będą mogli na ciałach zmarłych uczyć się przygotowywać wykonywać prawdziwe zabiegi operacyjne, aby być lepiej przygotowanym dla naszych pacjentów – mówi prof. dr hab. Kamil Torres, prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki UM w Lublinie.

W ramach pierwszej edycji szkoleń, uczestnicy będą ćwiczyć techniki operacyjne z zakresie nadgarstka, ramienia, stawu skokowego, goleni, kolana oraz biodra. Odbędzie się m.in. sesja wykładowa oraz część praktyczną, która potrwa min. 5 godzin.

- Takie szkolenie daje możliwość młodemu człowiekowi na to, aby lepiej poznał operowaną okolicę, przygotował się do bezpiecznego używania narzędzi operacyjnych, a co za tym idzie w przyszłości na bezpieczniejszym przeprowadzeniu operacji, zmniejszeniu liczby powikłań, zmniejszeniu zakresu uszkodzenia operowanych tkanek, szybszego powrotu pacjenta do normalnego funkcjonowania i szybszej rehabilitacji. Będą to zarówno szkolenia odnośnie do dużych stawów, jak i trzonów kości długich, czyli tych, które najczęściej ulegają uszkodzeniu - zaznacza dr hab. n. med. Jacek Gągała, kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii USK nr 4 w Lublinie.

- Jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie z tego względu, iż dotychczasowy program specjalizacyjny nie obejmuje tego rodzaju szkoleń – dodaje dr Gągała.

Wydarzenie zorganizowano w ramach obchodów 70-lecia Kliniki Ortopedii i Traumatologii USK 4 w Lublinie oraz 60-lecia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie.